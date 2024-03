Aasta suurima filmi «Düün: Osa 2» salarelv pärineb Venemaalt

Nimelt kasutas 2021. aasta «Düüni» ning värskelt kinodesse jõudnud järjefilmi operaator Greg Frasier kaameral objektiivi nimega Helios 44, mis on omakorda Venemaal sündinud kloon kuulsast Zeiss Biotar objektiivist. «Objektiivi toodeti venemaal kaamera firma Jupiteri poolt, optikat toodeti aastast 1955 kuni 1992, see tähendab et see on üks enim toodetud objektiive maailmas,» kirjutab Henri Petrutis veebisaidil Kuvar.