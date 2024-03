Psychoterrori bassimees Uims on eelmisest aastast ka Kosmikutes ja uuris oma kollektiivi poeedilt Freddy Grenzmannilt, ega tal juhuslikult mõnda Kosmikutele sobivat teksti pole. Freddy otsis sahtlid läbi ja arvas, et «Surm Lõuna-Saksamaal» peaks küll sobima. Sobiski. Kuuldavasti meeldis tulemus ka Freddyle.

Huvitavam on lugu «Hipodroomi kurtisaaniga»: Eesti ajal pääsesid Seewaldi patsiendid tasuta Tallinna hipodroomile, kuid neil oli keelatud panustada totalisaatoril. Nii et nii-öelda ipodroom, kui kasutada LHV foorumi kõnepruuki, kus teemaks on äraarvamatu IPO ehk aktsiate esmapakkumine.