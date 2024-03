Tõsine ja hinnatud tegija nii teiste kui viimasel ajal ka enda loomingu ja hääle kaudu. Produtsent, laulja ja laulukirjutaja, kes on enam-vähem pool elu veetnud stuudios, esindab jõuliselt uue põlvkonna häält, mis on sünkroonis laias maailmas toimuvaga.

Üks Killingu trumpe on üliharva saavutatav universaalsus: tema looming on võimeline kõnetama nii vähenõudlikku kui ka üsna nõudlikku kuulajat. Ei ole päris kindel, kas meil ikka vaja järjekordset lääge steriilse raadiopopi raiujat või uut ning üdini pühendunud progerock’i ümbermõtestajat, aga teisalt on muidugi tore, et stiilipuhta žanri austajaid ja taasloojaid üleüldise stiililise segunemise ja piiride ähmastumise kümnendil endiselt jagub.