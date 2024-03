PEETER JÜRGENSI MONOLOOG ⟩ Nuttev publik pole haruldane, aga hüsteeriat kohtasin esimest korda

Väga raske materjal

Päikest pole ikka nii kaua näinud, enne seda oli see hirmus kaamos. Pime ja masendav. Täiesti polaaröö! Mulle kaamos ei meeldi, aga elasin üle ja ei ole viga. Siin ma nüüd olen. Muidugi kahju, et eile õhtul need vägevad virmalised nägemata jäid.