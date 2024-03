Tartu Uue Teatri vastus šokeerivale süüdistusele

Naistepäeval, 8. märtsil ehk täna on Tartu Uues Teatris välja kuulutatud esietendus «Ants, Ants, Ants», mis räägib sadamatöölisest ja spordientusiastist Ants Laidamist. Täna hommikul tuli aga avalikuks, et Laidami näol oli tegemist lapsepeksja ja vägistajaga, mida kinnitab Laidami välismaal elav tütar. Tartu Uus Teater on otsustanud etendusega siiski edasi minna ning esietendus toimumata ei jää. Avaldame Tartu Uue Teatri avalduse.