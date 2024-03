NÄDALA PERSOON ⟩ Eeva Mägi: tuleb jääda vabaks, ei tohi kunagi armu paluda kuningalt – või kuningannalt

Väga paljud režissöörid saavad naudingu sellest, et juhivad ja lavastavad, aga Eeva Mäe jaoks see on protsess midagi palju-palju enamat. «See on eneseväljendus. See on lõputu kevad ja armumise tunne. Minu loominguline keel on väga otsiv, voolav, kulgev.» Pilt on tehtud esmaspäeval Tallinnas Kuku klubis.

Foto: Eero Vabamägi