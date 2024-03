1. märtsil suri Jaapani kunstnik Akira Toriyama, kes on loonud mitmeid kuulsaid Jaapani koomiksiseeriaid ehk mangasid. Just Toriyama lõi 80ndatel «Dragon Balli», mis on joonisseriaalide, mängude ja mänguasjade kaudu jõudnud miljonite lasteni üle maailma.