MÄRTSIPOMMITAMISELE MÕELDES ⟩ Punane põrgu on tagasi ja prõmmib uksele

Nüüd kolgivad need õudused jälle meie koduuksele, sooritades samaaegselt ilgeid sõjakuritegusid Ukrainas. Aastakümnete tagusega võrreldes on nii kurjategija kui ka kuriteod jäänud samaks. Selleks, et kurjuse impeeriumi kogu koledust paremini mõista, tasuks kindlasti kaanest kaaneni läbi lugeda Heljo Männi (1926–2020) dokumentaalromaan «Punane põrgu», mis nägi postuumselt ilmavalgust läinud suvel. Raamat pakub rohket mõtlemist ja kõneainet kõigile, kel isamaa ja vabadus on armsad.