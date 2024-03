Kuid Postimehel on põhjust rõõmustada ka selle üle, et kuue nomineeritud teose kohta on meil juba ilmunud kuus arvustust. Tõsi, üks teos on seni veel arvustamata, kuid üks on pälvinud kaks arvustust. Et põnevust veel viimastel päevadel ülal hoida, toome siin kõigi nominentide kohta ära žürii liikmete kirjutatud lühitutvustused, mis leiduvad Kirjanike Liidu Facebooki lehel, ning samuti osutused Postimehes ilmunud arvustustele.