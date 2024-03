Unustage Barbie ja Scorsese, Oscarite jagamisel kõmatas Oppenheimeri-pomm

Pahatihti kipub tseremoonia mannetute naljade ja sõnavõttudega sedavõrd venima, et tseremoonia lõpus hakatakse olulisemate kategooriate – sealhulgas parima filmi – välja kuulutamisega koledasti kiirustama. Tänavune Oscari-gala liikus aga väledal sammul. Keegi ei kahmanud oma kõnes taeva ja maa üles kiitmisega eetriaega liialt endale ning õhtujuht Jimmy Kimmeli ironiseerivad naljad tabasid märki. Üks mu lemmikuid: ««Lillekuu tapjad» oli nii pikk film, et selle ajaga oleks võinud ise Oklahomasse sõita ja need mõrvad ära lahendada!».