Nimelt on viimasel paaril aastal Eurovisiooni lauluvõistlusele ette heidetud, et sealt puudub igasugune üllatusmoment. Seetõttu on otsustatud, et alates sellest aastast astuvad poolfinaalides üles ka suure viisiku ehk Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriikide ning eelmise aasta võitja ehk Rootsi esindajad.

Varasemalt on televaatajad näinud üksnes lõike finalistide lavaproovidest, kuid sel aastal on suure viisiku lood osa poolfinaalide võistlusprogrammist ehk esinetakse teiste riikide keskel, mitte osana vaheaja aktidest. Siiski on suurtele riikidele finaalikoht endiselt tagatud.

Teine suur muudatus on hääletamisperioodi pikenemine finaalis. Esimest korda avatakse hääletamine juba finaalvõistluse alguses, kui esimene esineja lavale astub ehk publik ei pea enam ootama, kuni kõik osalejamaad on oma etteaste teinud.

Euroopa ringhäälingute nõukogu on teatanud, et tulemas on veel üks suur muudatus, mis avalikustatakse lähiajal.

Siiski on samaks jäänud hiljaaegu sisse viidud muudatus, mis sätestab, et poolfinaalidest finaali pääsejad otsustatakse publikuhääletuse kaudu ning žüriil on hääleõigus alles finaalis.

Eurovisiooni lauluvõistlus toimub 7. kuni 11. maini Malmös.