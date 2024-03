Diplomaat talletas tänulikult Poola jäljed Eestis

Poola on Eestile lähim suur riik, mis jagab välispoliitiliselt samu väärtusi ning on meie kindel liitlane. Suursaadik rõhutab, et eestlastel ja poolakatel on tegelikult ka väga pikaajalised kultuurilised, majanduslikud ja isikutevahelised seosed, mis lähevad ajas tagasi 16. sajandisse, kui Lõuna-Eesti oli osaks Poola-Leedu suurriigist.