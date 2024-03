Saade "Mis uudist?" Stuudios on räppar Lancelot. Saatejuhid on Loora-Elisabet Lomp ja Mart Normet.

Märtsi alguses külastasid Kanal 2 saadet «Telehommik» 5MIINUSE ja Puuluubi muusikud Päevakoer ja Ramo Teder, kes ütlesid, et Eesti tänavuse eurolaulu «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» sõnadest tuleb eemaldada viide Lay'si kartulikrõpsudele. Täna teatas 5MIINUSE räppar Lancelot Postimehe saates «Mis uudist?», mis leiutati roheliste Lay'side asemele, et laul Eurovisiooni-sobilikuks teha.