Oscari-gala kõige teravamat kõnet tabas kriitika: see on moraalselt õigustamatu

Nimelt on mitut organisatsiooni häirinud «Huvivööndi» teinud Jonathan Glazeri kõne, mille režissöör pidas koos produtsent James Wilsoniga auhinda vastu võttes. Tema kõnet peetakse teravalt Iisraeli-vastaseks. «Me seisame teie ees meestena, kes tahavad ümber lükata seda, et meie juudi päritolu ning holokausti kaaperdab okupatsioon, mis on tõmmanud sõtta nii palju süütuid inimesi, olgu selleks 7. oktoobril Iisraelis hukkunud või Gazat tabanud rünnakutes.»