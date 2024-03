Aasta muusikamanager viis klaveri järvejääle

«Kõige olulisem on sisu, looming ja artist ise. Seejärel on oluline pühendumus, sihipärane ja järjekindel töö. Ägedate tulemusteni saab jõuda tugevas koostöös, usalduses ja riskides, aga ka sisetunnet järgides ja suurelt unistades. Manager on artistile mitmekülgne tugi, aitab pusletükke kokku laduda, olla filtriks ning komplekteerida parima võimaliku tiimi,» kõneleb Jõgi.

26 väliskontserti andnud Duo Ruudu jaoks algas aga eelmine aasta miljonite silmapaaride poolt jälgitava USA kanali KEXP live-sessiooniga ja kontserdiga valdkonna tippsündmusel Eurosonic Noorderslag. Ka Voorandil on olnud toimekas aasta kodumaal ja piiri taga. Need on aga vaid mõned näited tegusast aastast. «Mul on südamest hea meel, kui saame töötada väärt loominguga maailma tasemel,» ütleb Moon Managemendi asutaja Marili ning lisab, et tänaseks koosneb igapäevane rahvusvaheline tiim, kes sellesse kõigesse panustavad, enam kui 30 inimesest, sh loomeinimesed, agendid, plaadifirmad, tehnikud jne.

«See on lahe töö ja peab armastama seda teha,» selgitab Marili ja lisab, et kõik on võimalik ning kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ta nendib muiates, et näiteks kui on vaja keset aasta suurimat lumetormi klaverit järve keskele toimetada, et üks võimas muusikavideo saaks sündida, siis «ei» pole vastus või kui on tarvis helikoptereid, kaatreid ja muud taolist välja ajada, et kontsertide logistika saaks sujuvalt toimuda, on sellegagi hakkama saadud.