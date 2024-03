Künnapuu sõnul on teater Joonas Tartu ametiajal välja tulnud kehvast finantsseisust ning süsteemselt ja sisuliselt üles ehitanud tugeva ning jätkusuutliku organisatsiooni. «Ollakse jõutud väga heasse loomingulisse vormi, saavutatud on suur publikuhuvi, tunnustav tagasiside ning otseloomulikult ka igapäevane hea majasisene õhkkond ja töökultuur. Leino Rei on kõige selle kujunemisse ja kujundamisse aastaid aktiivselt kaasatud olnud, mistõttu omab ta head ülevaadet ning praktilist oskust, et tehtud tööga tulemuslikult edasi minna,» kommenteeris Künnapuu nõukogu valikut.