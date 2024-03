Selles valguses on mõistetav, et etiketiõpetaja Erika Kolbakov pidas vajalikuks oma teadmised kirja panna raamatusse «Etikett ja head kombed kogu perele». 250 suures formaadis lehekülge, kõvade kaante vahel ja klantspaberil: see teos juba mõjub väärikalt ja rangelt, hoolimata autori soojast naeratusest, mis katab lõviosa esikaanest. Tundub tasuv investeering, mille järgi mitu põlvkonda lapsi viiskaks treenida.