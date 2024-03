Erinevalt Nietszchest ei näe ma Jumala lahkumises suurt jama: iga kell on parem elada praeguses «moraalikriisis» ja sihitus olekus kui kuskil keskaegses usulõksus. Mitte et need usulõksud keskaega oleks jäänud, vt Afganistan, Iraan ja muud lahedad jumalakartlikud riigid ja riigid riigis. Jumal, olgu see Jeehova, Allah või kes iganes onkel, pole meile üldiselt midagi head kunagi teinud, hoopis järjepidevalt tagunud mättasse kõiki neid, kes suudavad ise mõelda, olla, tunda.