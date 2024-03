NÄDALA RAAMAT ⟩ Kas keskealine mees on ise oma õnnetuses süüdi?

«Hävingu» algus on seetõttu mõnevõrra eksitav. Situatsioon, kuhu lugeja heidetakse, on vaid narritav ja olukorda illustreeriv kontekst, kus hakkab lahti rulluma märksa igapäevasem, ehkki mitte tavapärasem lugu. «Hävingu» peategelaseks pole mitte küberturbe eksperdid, kes peavad kõrvaldama Prantsusmaa halvanud võltsitud reaalsust kujutavad videod, vaid mees nimega Paul Raison, kel on vaevu baasteadmisi viirusetõrjest ning ilmselt on ka tema parool kirjutatud märkmepaberile, mis on kleebitud monitori servale, kõigile nähtavale kohale.