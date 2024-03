Albumi Baieri rahvariietes kaanepildi ja pealkirja järgi võiks eeldada, et ehk on tegemist läbinisti kontseptuaalse albumiga, mis teeks palju rõõmu selle piirkonna fännidele. Mingis mõttes on see eksitav mõttekäik, Lõuna-Saksamaad väisatakse ainult nimiloos, mis on ühtlasi avapala. See viib omakorda seosed Rammsteini suurepärasele videole «Dicke Titten», mille romantilise mägiidülli all uhkas hulgaliselt allhoovusi ning võis kindel olla, et traditsioonidest lugu pidava alpimaja keldris riietab end naiseks musklis mees.