Vana rokimees ei jõua võidelda: Spotify peale vihastanud Neil Young naaseb platvormile

Muusik Neil Young on otsustanud oma muusika tagasi tuua voogedastusteenusesse Spotify. Young lasi oma muusika Spotifyst eemaldada kaks aastat tagasi, soovides protestida ettevõtte vastu, mis on andnud eksklusiivse platvormi koomik Joe Rogani vastuolulisele taskuhäälingule. Kuna Rogan sõlmis Spotifyga uue lepingu, mille kohaselt saab tema taskuhääling ilmuda ka teistel platvormidel, sai Young aru, et lahing on muutunud liiga suureks, sest Rogan on nüüd kõikjal.