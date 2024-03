Suri hiilgav muusik, kes mängis kõiki põhilisi instrumente

Wallinger ühines Waterboysiga 1983. aastal ja mängis bändis mitut instrumenti, sealhulgas klahvpille ja löökpille. Samuti oli ta bändis taustalaulja. Wallinger mängis Waterboysi teisel ja kolmandal albumil. Just Waterboysi kolmandale albumile jõudis nende kuulsaim hitt «The Whole of the Moon».