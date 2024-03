GALERII ⟩ Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhindade võitjad: oli rikas kirjandusaasta

ARTIKLIAUHIND

Joonas Hellerma, «Fausti evangeelium» («Tõlkija hääl» nr 11)

Žürii kommentaar: «Joonas Hellerma «Fausti evangeelium» («Tõlkija Hääl», nr 11) on põnev lugu sellest, kuidas Faust kipub ‘logost’ tõlkima ‘teoks’ ja kuidas see tegu ning kõik järgnev on viinud meie maailma keskkonnakollapsi äärele. Hellerma võtab lugeja käekõrvale ning jalutab temaga läbi õhtumaise filosoofia tüvitekstide, osutades siin-seal nende okstele, lehtedele ja õitele, mis tänapäevast maailmas toimetamist või – harvematel juhtudel – selle üle mõtisklemist suunavad. Sellise laiahaardelise filosoofilise ekskursioonijuhi kannul võiks käia tundide kaupa.»

VENEKEELSE AUTORI KIRJANDUSAUHIND

Venekeelse autori kirjandusauhinna žürii koosseisus Grigori Utgof (esimees), Ilona Martson ja Tatjana Stepaništševa valis auhinna laureaatideks järgmised autorid ja teosed:

Andrei Ivanov, «Под ласковой звездой«/«Hella tähe all»

Ljubov Kisseljova, «Карамзинисты и архаисты: Статьи разных лет«/ «Karamzinistid ja arhaistid: Valitud artiklid»

Žürii esimees Grigori Utgof selgitas, et Andrei Ivanovi teose «Hella tähe all» teeb silmapaistvaks autori truudus oma põhiteemale: «See on – tahtlikult või mitte – üksindus, mis on Andrei Ivanovi üks põhiteemasid «Hanumani» teekonnast Lollandile« saati».

«Ljubov Kisseljova raamat «Karamzinistid ja arhaistid» on tema eluaegse projekti tulemus, mis jutustab korraga kahte lugu. Esimene neist on vene romantismi kultuuriruumi kujunemine, uute emotsionaalsete stsenaariumide loomine ja kirjanike osalemine impeeriumi ideoloogilises ülesehitamises. Teine on raugematu kirjandusloo uurimine erinevate kultuurivektorite ristumisel,» ütles Utgof.

Aastaauhindade laureaadid kuulutati välja emakeelepäeval, 14. märtsil 2024.