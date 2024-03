Iiri koomikud leidsid eestlaste huumorisoone üles

«Ärge unustage, et te maksite selle eest,» öeldakse pärast seda, kui on suudetud mõned head minutid röstsaia publiku sekka loopida plaaniga see võimalikult kõrgele ja kaugele visata. Kõik elavad kaasa, möirgavad naerda ja plaksutavad, kui röstsai lõpuks kontserdimaja rõdule maandub.

Kuigi «Hogwashi» kava on üsna kindlalt paigas ning seda on etendatud juba aastast 2022, on siiski muljet avaldav, kuidas pea igas sketšis on midagi kohalikku konteksti pandud. Pool etendusest on improvisatsioon ning ülejäänu ettekirjutatud. Mehed naudivad hetke ning üksteise seltskonda. See siirus ja mängulõbu ning aastatega omandatud oskus publikut käsitleda paistab kaugele välja. Siirus on juba kord selline, mida selgeks õppida pole võimalik. Ehedaks näiteks on siin kodumaised lauljad-näitlejad, kes kunagi sõpradena oma loomingulist teed alustanud, siis jõudnud järeldusele, et nad enam ühte tuppa ära ei mahu, aga mingi aja pärast tullakse hambad ristis jälle kokku, sest arved vajavad maksmist.