Muusikaprodutsent Sven Lõhmus: praktiliselt kõik, mida Ivo Linna Eesti muusika jaoks on teinud, on kuld

Ehkki Ivo Linna sünnipäev on tegelikult alles juunis, leiab selle aasta suurim muusikaline sünnipäevapidu aset juba täna õhtul, kui Ivo Linna koos külaliste ja sõpradega Unibet Arena lavale astub, et oma 75. sünnipäeva tähistada. Sel puhul küsisime Eesti muusikutelt, kuidas mõtestavad nad Ivo Linna fenomeni ning mida peavad nad Linna parimaks looks? Vastas helilooja ja muusikaprodutsent Sven Lõhmus.