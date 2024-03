Juurikas. Kindrali matused

Ehkki tegemist pole just ülemäära lõbusate sündmustega, on matustest saanud Vene kindralite seltskonnaelu hinnatud ajaviide. Mis saaks olla meeldivam, kui tulla kokku langenud seltsimehe matustele, meenutada kadunukest hea sõnaga ja tunda pitsi viina ja hapukurgi kõrval vaikset rõõmu, et mitte sina pole see, keda trikolooriga kaetud kirstus auvahtkonna kogupaukude saatel mulla alla aetakse.