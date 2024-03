Kui Alla Pugatšova pole lihtsalt Alla Pugatšova

Lavastuse «Iceberg» külalisetendus Vene Teatris oli mitmes mõttes sündmus. Esiteks, et laval said kokku kaks erilist annet – Venemaalt sõja tõttu põgenenud Julia Aug ja Eesti üks tippnäitlejaid/lavastaja Elmo Nüganen, nende mängule kaasa elada on erakordne. Lavaloo autor on Venemaalt Soome pagenud, varem Moskvas opositsioonilises Teatr.docis tegutsenud näitekirjanik Mihhail Durnenkov, kelle näidend «Eisenstein» esietendus Eesti Draamateatris just äsja Julia Augi lavastusena.