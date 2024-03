Räppar Cool D: ma isegi olen Ivo Linna laulude saatel üles kasvanud

Ma arvan et üks põhjus on kindlasti tema laulude ajatu, soe ja südamlik olemus, oskus liikuda sellisel meeldival keskteljel, liialt äärmustesse kaldumata. Ma arvan, et teda kuulavad nii nooremad kui vanemad, ja kindlasti mõjutab ka pidev pildis olemine, sest Ivo esitatud laule kuuleme pidevalt, näeme teda telesaadetes ja reklaamides ning igal pool mujalgi.

Ja mis peamine: tema laulud kõlavad siiralt, need pakuvad nii meelelahutust kui hingesoojust, need on turvalised laulud igale vanusele. Ma isegi olen Ivo Linna laulude saatel teatud määral üles kasvanud, nii et on hea meel, et ka praegusel ajal pole ta kuhugi kadunud.