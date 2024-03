Pianist Kirke Karja: Ivo Linna on inimestele mõnes mõttes nagu veel üks vanaisa

Ma arvan, et Ivo Linna on inimestele mõnes mõttes nagu veel üks vanaisa, vähemalt mina tunnen nii. Ta tundub inimesena niivõrd tore ja see lihtsalt tekitab koduse tunde, nagu võiks temaga kokku saades lihtsalt pannkooke süüa ja päevauudistest rääkida. See meeldib inimestele.