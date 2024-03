Kui Postimehe lugejad ei tea, kes on Ado, siis see on täiesti mõistetav ja normaalne. Ado on 2002. aastal sündinud Jaapani artist, kes vaatamata noorele eale jõudnud korduvalt Jaapani muusikaedetabelite tippu. Tema laule kuulatakse veebis sadu miljoneid kordi. Kuid veel mõni kuu tagasi polnud ta enda sõnul Jaapanist kaugemal käinudki.