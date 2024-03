Nüüd on aga puhumas uued tuuled, sest 30. märtsil toimuval heategevuslikul kunstioksjonil «Kõik on üks» tuleb müüki ettevõtja ja kirjaniku Armin Kõomäe kunstikogu, mis koosneb suisa 41 tööst, kõik Eesti kaasaegsetelt autoritelt. Teiste seas tulevad oksjonile tööd sellistelt kunstnikelt nagu Jaan Toomik, Raoul Kurvitz, Margit Lõhmus, Valeri Vinogradov, Laurentsius jt. Kõikide teoste alghind on 1000 eurot.