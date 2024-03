MIDA ARVATA? ⟩ Eesti näidend pälvis nii süüdistusi putinismis kui ka kiitust. Lavastaja ei nõustu kriitikaga

Lavastajaks oli Venemaalt Eestisse kolinud Julia Aug, kes jätkas edukalt oma teatriteed Narvas Vaba Lava teatrikeskuses. Lavastuse nimi on inspireeritud eelmise aasta septembris avalikkust erutanud kleebisekampaaniatest «Я русский» («Ma olen venelene») ja «Сила в правде» («Tões on jõud»). Tookord sekkus toimuvasse politsei, kuna need loosungid olid juba laialt levinud sõja toetajate seas.