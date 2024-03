ARVUSTUS ⟩ Ivo Linna on nagu isamaaline laul: läbi ja lõhki oma

Ma vist ei pea mainimagi, et jube äge etteaste oli, ilmselt arvasid samamoodi kõik, kes sellesse suurde Õismäe Unibeti kuubikusse kohale kobisid. Tõenäoliselt oleks üldse raske teda kedagi, kes teaks kedagi, kellele Ivo Linna ei meeldiks. Ivo Linna on tegelikult nagu isamaaline laul, aga sealjuures mitte pateetiline, vaid lihtsalt läbi ja lõhki oma. Kuidagi turvaline rokenroll, positiivseimas mõttes.

Ivo Linna juubelimängu ma ümber jutustama küll ei hakka, see oleks täiesti asjatu. Seda enam, et kogu asi filmiti umbes pooletuhande kaameraga üles, mis ennustab raudselt kontserdi peatset sattumist televiisorisse. Vaid niipalju, et tõsiselt imponeeris etteaste juba eelvihjatud isamaaline pool: väga läks korda, et peale eestlaseks olemise laulu ei saabunud pidulik lõpp, vaid hoopis Raimond Valgre ning seejärel ka Iffi popurrii tema rokenrolli lugudest. Selline ootamatu lahendus, mis ütleb kujukalt, et meie isamaa ongi rokenroll.