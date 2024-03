Suri armastatud rokitäht, kelle suurim hitt pani kõik inimesed naeratama

17. märtsil suri 73-aastaselt Inglise laulja Steve Harley, kes juhtis kuulsat 70ndate glämmroki bändi Steve Harley & Cockney Rebel. Bändi suurimaks hitiks kujunes rõõmsameelne laul «Make Me Smile (Come Up and See Me» 1975. aastast, mis tõusis muusikaedetabelite tippu ning kõlas kuulsates filmides «The Full Monty» ja «Velvet Goldmine».