Juku-Kalle Raidi järelhüüe kirjanik Vaapo Vaherile: äge teekond oli sul, Vaaps!

«Kallis Vaapo Vaher (1945-2024)! Üks ning ainus. Väga kaunist sõprust sai peetud, armastatud ja kakeldud, kiunutud ja naeratatud,» meenutas Juku-Kalle Raid sotsiaalmeedias. «Küll me alles möllasime, Vaapsi esimese raamatu «Surmakuul ja seemnepurse» välja andsime (umbes 2000 aastal alles?), see geniaalne kogum, lihtsalt minu kirjastus. Oh neid KesKus'i öid ja kirjutamisi! Ja kõik need teised asjad!»