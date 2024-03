FOTOD VÕTTEPLATSILT ⟩ Kas näeb sarnane välja? Noor täht Timothée Chalamet kehastub Bob Dylaniks

Nüüd on avalikuks tulnud esimesed fotod võtteplatsilt, mis kujutavad nooreks Dylaniks riietatud Chalamet'd. Filmi režissöör on James Mangold, kes on varem teinud Johnny Cashist eluloofilmi «Walk the Line», aga ka näiteks kõige uuema Indiana Jonesi seikluse «Indiana Jones ja saatuse seier». Piltidel näeb Chalamet'd, kes külmas New Yorgis kannab kindaid, sooja jakki ning seljas kitarri, täpselt nagu Bob Dylan 60ndatel, kui muusik kolis Minnesotast elama New Yorki. Chalamet on öelnud, et kavatseb filmis ka ise laulda.