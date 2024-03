FÄNNID MURTUD ⟩ Rokkbändi Foreigner laulja teatas kurva uudise: nüüd on kõik!

Gramm ütles, et on laulmisega lõpparve tegemist kaua edasi lükanud. «Aga nüüd on kõik. Mulle ikka meeldib esineda, aga kui olla seda nii kaua teinud, siis reisimine on lihtsalt ebameeldiv. Sellel on halb mõju. Ja see on omaette märk, et oled vanaks jäänud.»