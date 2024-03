Pettus või vandenõu? Paljastati skandaalse kunstniku suur vale

Formaldehüüdi uputatud tuvi, hai ja kaks vasikat on viimastel aastatel eksponeeritud olnud nii Hong Kongis, New Yorgis, Münchenis, Londonis kui ka Oxfordis. Taieseid on esitatud kui 1990. aastatel valminud ja Turneri auhinnaga pärjatud teoseid. Väidetavalt oli tegemist kolme formaldehüüdskulptuuriga, mida pole kunagi varem avalikult näidatud.

Nüüd on aga välja tulnud, et kõik kolm tööd on valminud millalgi 2017. aasta jooksul Hirsti töökojas. The Guardiani sõnul ei ole ühtki tõendit, mis tõestaks, et teosed eksisteerisid enne 2017. aastat ning ühtlasi on selgeks saanud, et vähemalt üks töödest oli vähem kui aasta vana, kui see esimest korda Hong Kongis avalikkuse ette toodi.