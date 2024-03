Oma kontsertidel SOS-pille jaganud popstaar vihastas välja abordivastased

Popstaar Olivia Rodrigo lõpetab oma kontsertidel SOS-pillide jagamise, vahendab The Guardian. Ehkki laulja pälvis möödunud nädalal kiitust selle eest, et jagas tasuta rasestumisvastaseid vahendeid osariikides, kus abort on keelustatud, on ta otsustanud sellest loobuda, viidates publikus viibivatele lastele ja noorukitele.