ARVUSTUS ⟩ Millest on tehtud magusad unistused ehk kuidas tarbijakaitse ei saa ühtegi kaebekirja

Teda on ühtlasi jõutud ka õnnistada väljendiga «filmimuusika rokkstaar» või midagi sellist. Pole hea väljend ja kui ma oleks Hans Zimmer, siis ma ei tahaks, et mind nii kutsutaks. Aga kuna ma ei ole Hans Zimmer, siis kutsuge õiget Zimmerit muidugi kuidas tahate. Või siis nii, et see ka sisse toob.

Zimmer ise on küll öelnud, et teda ei huvita raha, vaid ikka muusika, aga ma pole kindel, kas see on usutav jutt. Küll on see ilus jutt. Vaevalt, et jutt, et ma teen kõike raha pärast, ka publikut saali tooks. Keegi ei taha ju olla avalikult ära kasutatud.