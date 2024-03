Kas vanamuusikute ja räpparite vahel on tõesti lõkkele löönud armuleek?

«Esimene mõte just niisuguse koosluse jaoks sündis metsosopran Kadri Tegelmanni peas. Ta elab Hollandis ja on varemgi hüpanud ühest muusikažanrist teise,» meenutas kontserdi idee saamislugu Genka ehk Henry Kõrvits. Genka haaras mõttest kohe kinni, sest kontseptsioon kõlas põnevalt ja pakub võimalust leida uusi väljundeid, mis mõjuvad loomingulisusele igati värskendavalt.

Sama mõte tundus ahvatlev ka klavessiinimängija Saale Fischerile. «Kuna ma olen igapäevaselt klassikaline muusik ja see ring on üsna spetsiifiline, siis ühel hetkel tunned varem või hiljem, et maailm kipub natuke kitsaks jääma. Väga hea on vahel mugavustsoonist välja lipsata ja teha midagi täiesti teistmoodi. Nii see kontserdimõte meil veerema hakkaski,» rääkis Saale Fischer.