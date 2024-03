RÕVE ⟩ Karupoeg Puhhi õuduka loojad plaanivad kõigi lapsepõlve jäädavalt ära rikkuda

Nimelt on väikese eelarvega žanrifirmad Jagged Edge Productions ja ITN Films avalikustanud, et plaanivad lüüa terava kirve veelkord armastatud karumõmmile selga, kuid plaan on teha seda veel suurejoonelisemalt kui enne. Nimelt on valmimas rappija-õudukas «Puhh-versum: koletised, kogunege!» (inglise keeles «Poohverse: Monsters Assemble»), mis peaks ilmavalgust nägema juba 2025. aastal.