Katastroofiline olukord kontserdikorralduses: suured artistid ei taha Eestisse tulla

Eva Palmi sõnul on peamine probleem see, et Eestis lihtsalt ei ole ühtki vähemalt 12 000 mahutavusega areeni, mis oleks atraktiivne nii artistidele kui ka publikule.

Palmi sõnul on olukord suisa katastroofiline, sest meie suurim kontserdisaal, Unibet Arena, mis mahutab umbes 8500 inimest, ei ole enam töökorras ega sobi seetõttu kontsertite korraldamiseks. «Sinna ei saa midagi riputada, lagi ei kanna ja seal on ventilatsioonitorud, mis tihtipeale tähendab, et lava tuleb ettepoole tuua, mis aga tähendab omakorda, et inimesi jääb saalis vähemaks ja saad veel vähem müüa,» sõnas Palm.

Live Nation Estonia peapromootori sõnul on see ka üks põhjustest, miks me enamasti kõigist suurtest artistidest ilma jääme ning miks Läti ja Leedu ideaalsemad valikud Baltikumi kontsertideks on. «Kaunas Arena mahutab 15 000 inimest, Arena Rigale mahub umbes 11 000 või 12 000 inimest,» sõnas Palm.

Lahendusena pakub Palm, et ehitada tuleks üks korralik hoone, mis ei oleks paari aasta pärast ajale jalgu jäänud ning kuhu saaks tuua normaalset välismaist produktsiooni.

«Näiteks Justin Timberlake puhul, kes tänavu mööda maailma tuuritab, ei hakka me isegi pakkumist tegema, sest Eestis pole vastavaid võimalusi ja nii jäämegi kõigist suurtest asjadest ilma,» lisas ta.