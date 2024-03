Vaatajale harjumuspärasemate täispikkade filmide kõrval oma koha leidmine on osutunud lühifilmidele keeruliseks ülesandeks. Peamiseks kodumaiseks levilootuseks on üldjuhul kogumikud ehk kassetid, kuhu koondatakse mõne teema või žanri alusel värskeid lühifilme. Kogumiku «Lühike on uus pikk» puhul pole võetud sedagi eesmärki – tegemist on lihtsalt viie eriilmelise lühilooga ja seinast seina stiilivalikutega.