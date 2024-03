ARVUSTUS ⟩ Mitte vorst, vaid peenhäälestatud kunstikogu

Kuid ärgem olgem sinisilmsed – muidugi võib see kurat niisamuti võtta seitse nahka ja sõrmega koos terve käe. Küllap on just puhas kunst see, mis aga kõik jälle lunastab. Kui eesrindlased pingutavad kulka toel tänu- ja tähelepanuväärselt, et kehtiks «ravikindlustus kõigile», mitte üksnes kunstnikele, siis ka erasektoris investeeritakse üha rohkem sellesse, et loojahing teeniks oma elatise ise välja. Jutt on noorema põlvkonna autoritest, kelle teoste kogumine pole mitte üksnes auasi, vaid tähenduslik töö. Üks selle töö väljundeid on täna näha samuti ühes vabrikus – ajaloolises masinatehases ehk Volta Kvartalis asuvas pop-up galeriis.