Suri näitleja, kes oli tuntud oma fenomenaalsete kõrvalrollide poolest

M Emmet Walsh sündis 1935. aastal New Yorgis ning oma esimese rolli tegi 1969. aastal filmis «Kesköine kauboi».

Ka mängis ta mitmetes kultussarjades, seal hulgas «Starsky and Hutch», «The Twilight Zone», «The X-Files» ja «Adventure Time».

Filmikriitik Roger Ebert on öelnud, et «Ükski film, kus on Harry Dean Stanton või M Emmet Walsh, ei saa olla halb,» tähistamaks kahe mehe suurepärast talenti kõrvalrollides.