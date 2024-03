Horror Dance Squad püüab uue looga rokistaadione vallutada

Laulja Ian Karell selgitab, et «uuringute kohaselt on stereotüüp «valguse poole kõndimisest» tõepoolest see, mida enamus neist, kellel on olnud surmalähedane kogemus, läbi elavad. Kui me alustasime selle laulu vokaalide kirjutamist, salvestas Karl enamuse, mis jõudis lõplikku versiooni, sealhulgas refrään «Into the Everglow». Lugesin raamatut samaaegselt, kui laulu sõnade kallal töötasime ja teadsin kohe, millest ma tahaksin, et see lugu räägiks.»