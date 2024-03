Lugejateni võib peagi jõuda 3000 uut audioraamatut

«Rahvusraamatukogu eesmärk on tuua rohkem inimesi eesti kultuuri ja kirjanduse juurde,» rõhutas Eesti rahvusraamatukogu teenuste juht Kristel Veimann, kes loodab, et eestikeelse kirjanduse juurde jõuab nüüdsest ka üha enam noori inimesi. «Kirjastajatega koostöös soovime pakkuda kvaliteetseid audioteoseid ja meil on pakkuda enam kui 3000 fonogramm-teost, millest saab teha audioraamatud.»