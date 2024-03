Ehe on tuhandeid aastaid säiliv mõttemaailm

Näituse idee sündis Kärt Summatavetil loometööst Tartu Ülikooli vabade kunstide professorina õppeaastal 2019/2020. «Idee on vaadata tagasi, et minna edasi. Otsida, milline on uus rahvusliku juurega ehe. Tuua nähtavale midagi, mis on varjatud ja väärtuslik ning vajab tänapäevaste probleemide ringis taas mõtestamist ja väärtustamist. Ehete keel on ju nähtav linnukeel,» selgitab ta naerusui.