NÄDALA RAAMAT ⟩ Rootsi unelm ei sobinud geopoliitilise realiteediga

Rootsist on Eesti ajalookirjutuses suhteliselt vähe kirjutatud ja Kuldkepp täidab selle lünga väga põhjalikult. Tõepoolest, oli ju loogiline eeldada, et olles surutud kahe impeeriumi, Saksamaa ja Venemaa vahele, ei jää rahvusriiki loovatel Eesti poliitikutel muud üle kui vaadata põhja Rootsi poole.

Kuldkepi teene on näidata, et samasuguseid mõtteid mõlgutati ka Rootsis. Kuid mitte päriselt nii nagu Eestis. Nn Rootsi aktivistid mõtlesid kasutada Saksamaad Põhjasõjas kaotatud Läänemere provintside tagasisaamiseks – see polnud just see, mida pidasid silmas Eesti poliitikud.